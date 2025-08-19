La fortuna bacia Santa Marinella, vinti 15mila euro al 10e Lotto

Centrato un 6 doppio oro in via Aurelia

Lazio a segno con il 10eLotto con una tripletta da oltre 28mila euro: come riporta Agipronews, a Santa Marinella, in provincia di Roma, vinti 15mila grazie a 6 Doppio Oro in via Aurelia, a cui si aggiungono due colpi nella Capitale – da 8.800 e 5mila euro – rispettivamente con un 7 e un 7 Doppio Oro in via degli Aldobrandeschi. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,5 miliardi da inizio anno.