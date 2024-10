La fortuna bacia la provincia di Roma: donna vince Jackpot di oltre 17mila euro al Bingo90

La fortuna fa tappa in provincia di Roma, dove una donna è riuscita a vincere un premio di oltre 17mila euro grazie a Bingo90, il classico della tombola a 90 palline. Si tratta di uno dei giochi storici di tombola.it, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 10 centesimi fino a un massimo di 2,40 euro. La vincita è infatti arrivata in seguito a una sola giocata del valore di 2,40 euro, grazie al numero 38, come riferisce Agipronews.

