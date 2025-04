La DCL Edilizia BKL RIM mantiene la categoria per il secondo anno di fila –

Arriva la vittoria per la BKL-RIM, targata DCL Edilizia sul campo delle Stelle Marine, in una partita che si è rivelata avvincente e combattuta fino all’ultimo secondo, ed è stata decisa da una tripla sulla sirena di un sontuoso Sasà Parlato: risultato finale 80-83. La compagine di Ladispoli dunque ha raggiunto la matematica salvezza nel campionato di Serie C Unica, concludendo la stagione al 9º posto e, per il secondo anno consecutivo, con il 2º miglior attacco del campionato, a conferma della bellezza della pallacanestro giocata dai giallo-neri.

Un risultato che i ragazzi di coach Giorgio Russo hanno fatto sembrare scontato, vincendo 13 partite, ma la realtà è che si tratta di un traguardo che era complicato da raggiungere. Basti pensare alla caratura delle squadre che dovranno affrontare i play-out, come Civitavecchia e Alfa Omega, due esempi di compagni che hanno una lunga tradizione di C1 alle spalle.

E invece i giallo-neri, con un gioco spettacolare che ha fatto innamorare i tanti appassionati che ormai da anni li seguono, hanno raggiunto questo ennesimo traguardo sportivo.

Molto felice coach Russo: “non posso che dire grazie ai giocatori e allo staff, dirigenziale e tecnico. Di difficoltà ce ne sono state tante, ma ancora una volta abbiamo dimostrato il nostro valore”.

Il viaggio è partito da molto lontano, con Daniele De Stradis, Giorgio Russo e Manuele Parroccini che 5 anni fa hanno dato vita a questo progetto, conducendo il gruppo a vincere 3 campionati di fila (Coppa Centenario, Serie D, Serie C2), vincere lo scudetto Uisp a Rimini, e partecipare ai play-in di C Unica lo scorso anno, per arrivare infine alla salvezza di quest’anno.