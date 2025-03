“La città proibita” al Cinema Moderno di Cerveteri: ospite l’attore protagonista Enrico Borello –

In poco meno di due settimane di programmazione sul grande schermo, ha incassato al botteghino oltre un milione di euro: si tratta de “La città proibita”, che vede alla regia, una garanzia della cinematografia italiana come Gabriele Mainetti e un cast di grande spessore, con attori del calibro Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Luca Zingaretti e, nel ruolo di protagonisti, Yaxi Liu ed Enrico Borello.

Proprio Enrico Borello, domenica 30 marzo alle ore 21:30 sarà presente in Sala al Cinema Moderno di Cerveteri, per presentare il film al pubblico e raccontare aneddoti, retroscena e “segreti” del backstage.

La serata, rientra nella normale programmazione del Cinema Moderno di Cerveteri, pertanto all’ingresso sarà chiesto il pagamento del consueto biglietto di ingresso. “La città proibita” sarà in ogni caso in cartellone per tutta la settimana: oltre allo speciale di domenica, sarà in programma anche venerdì 28 marzo con un doppio spettacolo alle ore 17:30 e alle ore 21:30, sabato 29 marzo alle ore 21:30 e mercoledì 2 aprile sempre alle ore 21:30

“Il Cinema Moderno rappresenta un importante punto di riferimento per Cerveteri e anche per i Comuni del comprensorio, trattandosi dell’unica sala cinematografica nel raggio di 30chilometri – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessora alla Cultura del Comune di Cerveteri – alla già ricca programmazione settimanale, la serata di domenica rappresenterà un ulteriore sprone per il pubblico per uscire di casa e trascorrere una serata al cinema, in compagnia di un film che gremendo le sale di tutta Italia. Per questo, siamo felici di poter accogliere nella nostra città un giovane e talentuoso attore come Enrico Borello, già protagonista in numerose pellicole di successo e di altrettante serie Tv. Oltre che vedere un film che sta riscuotendo un grande successo, domenica sera avremo modo di viverlo anche con gli occhi dell’attore protagonista presente in sala”

“Cerveteri è una città estremamente legata al mondo del cinema: per tanti anni abbiamo svolto una rassegna, il Cerveteri Film Festival, interamente dedicata ai film che hanno segnato la storia del cinema, accogliendo sempre grandi ospiti e soprattutto un consenso sempre crescente da parte del pubblico che non ha mai perso occasione di riempire la sala – ha concluso l’Assessora alla Cultura del Comune di Cerveteri Francesca Cennerilli – con l’occasione, ci tengo a porgere un sentito ringraziamento a Mario Giuffrida e Isabella Della Longa del Cinema Moderno, che con grande forza continuano a mantenere in vita una realtà culturale e aggregativa fondamentale per una città come la nostra come il Cinema. Allo stesso tempo, un ringraziamento lo rivolgo ad Alessio Pascucci, attuale Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, per la collaborazione e partecipazione all’organizzazione della serata dove auspico ci sia un pubblico davvero numeroso”.

Enrico Borello, romano, ha al suo attivo già diversi ruoli nei film: “Lovely boy” di Francesco Lettieri (2021), “Settembre” (2022) di Giulia Louise Steigerwalt, “Familia” (2023) di Francesco Costabile, “Permafrost” (2025),oltre che nelle serie Tv “Supersex” (2023) di Matteo Rovere e altri, e “The Place of Life” (2024) di Maria Sole Tognazzi e Nicola Sorcinelli.