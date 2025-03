Castello di Santa Severa, Valeriani (PD Lazio): “Commissione Trasparenza su futuro” –

Negli ultimi anni il Castello di Santa Severa “sta vivendo una preoccupante fase di regressione. Si assiste a un progressivo disinvestimento economico e culturale verso il complesso monumentale e anche le manifestazioni collaterali che sono state organizzate hanno purtroppo registrato uno scarso successo sia per quanto riguarda le presenze che i relativi introiti”. Lo dichiara Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Pd e presidente della Commissione Trasparenza.

“Questo spazio di proprieta’ della Regione Lazio dovrebbe rappresentare un prezioso patrimonio da tutelare e valorizzare, ma la scarsa attenzione verso questa straordinaria risorsa culturale con le stagioni che partono in ritardo, le paventate chiusure di alcune sale, lo smantellamento annunciato di alcuni spazi museali all’interno del Castello e lo stato di incuria stanno provocando pesanti ricadute negative anche per il territorio”, spiega Valeriani.

“Le proteste e le proposte fatte nel corso degli anni da comitati, associazioni e amministrazioni locali – prosegue il consigliere regionale – avevano contribuito ad impedire la vendita del Castello al miglior offerente affinché restasse un bene comune, mentre grazie al lavoro e agli investimenti dell’Amministrazione Zingaretti era tornato a vivere importanti stagioni culturali. Il Castello, i suoi musei e i suoi spazi mi auguro che possano continuare ad essere un imprescindibile riferimento culturale del territorio e dell’intera Regione Lazio, ma le continue notizie su una progressiva perdita di visitatori e di incassi non fanno ben sperare. Per questo motivo nei prossimi giorni convochero’ una seduta della Commissione Trasparenza per audire l’assessore alla Cultura, Simona Baldassarre, e il presidente Marco Buttarelli di Laziocrea, la societa’ partecipata che gestisce il complesso monumentale, con l’obiettivo di conoscere i progetti e gli investimenti della Giunta Rocca per promuovere e rilanciare il Castello di Santa Severa, anche alla luce della convenzione scaduta tra Regione Lazio e Comune di Santa Marinella”.