La pattinatrice romana che veste la maglia azzurra della nazionale di pattinaggio sul ghiaccio si è esibita in piazza Rossellini

La campionessa del mondo Francesca Lollobrigida all’Ice Park di Ladispoli

Una domenica di grande spettacolo nel frequentatissimo Ice Park di Piazza Rossellini a Ladispoli.

Ieri pomeriggio sulla pista ha dato saggio della sua bravura e delle sue grandi capacità Francesca Lollobrigida, pattinatrice romana che si è fregiata ben nove volte del titolo mondiale di pattinaggio a rotelle, nelle gare di velocità, ed ora sta dimostrando tutto il suo talento vestendo la maglia azzurra della nazionale di pattinaggio su ghiaccio dove è diventata una delle punte di diamante.

L’atleta dell’Aeronautica Militare sta preparando in questi giorni la sua partecipazione ai Campionati Europei che si terranno ad Heerenveen in Olanda dal 10 al 12 gennaio prossimi.

Francesca Lollobrigida, accompagnata dal papà Maurizio, tecnico federale ed a sua volta campione in passato del pattinaggio velocità, è stata lungamente applaudita dopo l’esibizione e si è fermata insieme al pubblico firmando autografi e prestandosi ai selfie di rito.

“Sono particolarmente felice di essere qui-ha detto Francesca- a promuovere la nostra splendida disciplina mai abbastanza valorizzata. Sono in ottima forma e spero di onorare la maglia azzurra in un evento così prestigioso come i campionati Europei di gennaio “.