La “Camminata in Rosa”: la passeggiata solidale per promuovere la prevenzione

La Cittadella della Solidarietà di Ladispoli, l’Etrusca Atletica, con il patrocinio dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli, promuovono la “Camminata in Rosa”. Evento solidale diffuso in favore della Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca contro i tumori femminili.

Una passeggiata libera non competitiva di circa 7 km che ci porterà a visitare due delle bellissime cascate di Cerveteri. Il percorso sarà contrassegnato con del nastro rosa. Il kit di partecipazione contiene la maglietta e altri vari gadget.

Un’occasione per unire la solidarietà a una suggestiva passeggiata presso le cascatelle di Cerveteri.

L’iscrizione si fa esclusivamente on line nel sito www.pittarossopinkparade.it/iscrizione-diffusa-ritiro-negozio/ entro il 24 Settembre, inserendo nel campo “Personalizzazione pettorale” il CODICE “Team Cerveteri-Ladispoli”. Scegliete negozio via Aurelia 740, ritirate il kit personalmente o forniteci il ticket code e lo ritireremo per voi per consegnarvelo al punto di partenza.

PER INFORMAZIONI E INVIO TICKET CODE [email protected] tel. 333 2265245