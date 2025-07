La B-AND Wind Orchestra porta il concerto “Orchestra ma non troppo” al Castello di Santa Severa

La B-AND Wind Orchestra, è un’orchestra di fiati con sede a Santa Marinella, composta da circa 35 elementi. Rappresenterà il territorio sullo splendido palcoscenico del Castello di Santa Severa. Sabato 19 luglio alle ore 21:00 andrà in scena lo spettacolo gratuito “Orchestra ma non troppo”, appuntamento inserito nel cartellone organizzato da Regione Lazio.

La partecipazione dell’orchestra santamarinellese è stata resa possibile da Regione Lazio e da Lazio Crea spa, gestore dell’antico maniero che si affaccia sul mare. Grazie alla Regione Lazio, gli artisti locali hanno trovato spazio sul meraviglioso palco delle Notti al Castello, e ringraziano Lazio Crea spa per la gestione organizzativa dell’evento.

La B-AND Wind Orchestra è costituita da strumenti a fiato: legni, ottoni e percussioni. Ma è integrata con un pianoforte, basso elettrico e voce. “Questo organico ci permette di spaziare a 360° nel mondo musicale, con arrangiamenti specifici”, afferma il manager e musicista Felice Napolitano.

Lo spettacolo “Orchestra ma non troppo” è un articolato tour musicale che parte dallo swing e dal jazz. Scopre poi i colori del samba e della musica latina, e compie un passaggio obbligatorio verso la musica da cinema con le colonne sonore del Maestro Morricone e con i migliori arrangiamenti tipici per orchestra di fiati. Non mancano le emozioni degli strumenti solisti e della voce che rendono la B-AND Wind Orchestra “un progetto musicale alternativo che unisce ottima musica allo stare in compagnia divertendosi”. In scena, oltre alla musica, c’è l’interazione con il pubblico: divertirsi e passare una serata con leggerezza sono lo slogan delle esibizioni.

La direzione musicale della B-AND Wind Orchestra è affidata al Maestro direttore d’orchestra e arrangiatore, Gianluca Cantarini. Plurispecializzato in questo genere musicale.

Il concerto è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per prenotazioni è necessario accedere alla piattaforma al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/orchestra-ma-non-troppo-b-and-wind-orchestra-tickets-1430502283839. In pochi passaggi si riceverà la prenotazione via mail.