Un notevole successo anche per la cena di solidarietà che si è tenuta il 21 dicembre e che ha visto la partecipazione di tutte le attività commerciali di Allumiere

L’Amministrazione Pasquini e un mese all’insegna della solidarietà-

Il mese di dicembre all’insegna della solidarietà per l’Amministrazione guidata dal Sindaco Antonio Pasquini che, in stretta collaborazione con il delegato alle Politiche sociali Enrico Fracassa, hanno fatto sentire la loro vicinanza anche alle persone più emarginate.

Scambi di auguri e brindisi non solo con le diverse associazioni culturali, sportive e ricreative del paese, con il gruppo di Protezione civile, con il Centro Anziani, che nel corso dell’anno sono vicine all’amministrazione e grazie alle quali è possibile portare avanti tante iniziative per la collettività, ma anche un messaggio di solidarietà per coloro che non sempre riescono a sorridere.

Il bando per l’erogazioni di buoni acquisto sotto forma di contributi economici per generi alimentari e beni di prima necessità, con somme messa a disposizione dall’Amministrazione a carico del bilancio comunale, ha visto l’assegnazione del contributo a dodici famiglie che sarà speso presso i negozi di Allumiere, così da incentivare anche le piccole attività commerciali del nostro paese.

Ha riportato un notevole successo anche la cena di solidarietà che si è tenuta il 21 dicembre e che ha visto la partecipazione solidale di tutte le attività commerciali di Allumiere che, mettendo a disposizione gratuitamente i prodotti delle loro attività, hanno reso possibile la realizzazione di una serata all’insegna del prossimo. Il ricavato di 1.200,00 euro sarà devoluto interamente all’Associazione ADAMO che opera sul nostro territorio. “Solo grazie alla sinergia tra le Istituzioni e le realtà locali quali l’Università Agraria, la III Comunità Montana, la Coop.va AlfaDue, il G.G.P. , la C.R.I. ed i commercianti , è stato possibile portare avanti l’idea di collettività solidale e dare un contributo concreto a chi ogni giorno si spende a favore degli altri. Occorre percorrere questa strada per dare un messaggio di speranza a chi soffre” sostengono il Sindaco ed il Delegato ai servizi sociali.