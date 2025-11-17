Kickboxing Ladispoli, un oro e un argento ai Campionati Regionali Lazio 2025 2026 –

Risultati di grande rilievo per il Team Kickboxing Ladispoli ai Campionati Regionali Lazio 2025 2026. La squadra, guidata dal maestro Pasqualino Lobrano e di casa presso la palestra Fitness Suite di via Berlinguer a Ladispoli, torna dalla competizione con due podi che confermano la qualità del lavoro svolto in questi mesi.

A prendersi la scena è Alice Lobrano, protagonista nella categoria cinture nere. La sua gara è stata precisa, controllata e sempre in mano, frutto di una preparazione che ormai si riflette con continuità nelle prestazioni. Conquista l’oro con sicurezza, mostrando un livello di maturità tecnica che la colloca tra le atlete di riferimento del circuito regionale.

Molto positiva anche la prova di Ivan Riccardi nella categoria 40 kg Kick Light GAV. Ha disputato due combattimenti intensi e ben gestiti, chiudendo la giornata con un secondo posto che racconta un percorso di crescita costante e una solidità sempre più evidente.

Per il maestro Lobrano questi risultati rappresentano la conferma di un metodo costruito nel tempo, basato su disciplina, attenzione ai dettagli e valorizzazione dei giovani del territorio. Il Team Kickboxing Ladispoli continua così a farsi notare nel panorama regionale con una presenza sempre più concreta.