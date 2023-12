Jovanotti a Cerveteri per il tris? Non c’è ancora nulla di ufficiale ed è più un rumor che altro, ma tanto è bastato per innescare entusiasmi e qualche polemiche su chi è contrario all’evento sul lungomare dei Navigatori Etruschi.

Jova Beach Party?, Catoni: “Si indica un referendum”

Alessio Catoni esponente del comitato cittadini di Cerenova propone un referendum.

“L’amministrazione – scrive – indica un referendum popolare non vincolante per sapere se i cittadini di Cerenova e Campo di mare sono favorevoli. In quei giorni i cittadini di Campo di Mare sono ostaggi dell’evento, per non parlare anche dei danni ambientali, con la spiaggia sempre devastata togliendo la vegetazione autoctona”.