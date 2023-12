Controlli dei carabinieri nelle periferie della capitale: sospesa la licenza ad un locale

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nei quartieri Osteria Curato e aree limitrofe al terminal metro Anagnina, finalizzato alla prevenzione e repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane della periferia. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso dei controlli, dove in totale sono state identificate 160 persone, i Carabinieri ne hanno denunciate due. Un 40enne originario di Marino, ma residente a Roma, per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello di 15 cm. Mentre, un 37enne romeno, per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, poiché sorpreso alla guida di un’ autovettura, risultata rubata dove al suo interno sono stati trovati arnesi vari, quattro coltellini e due pneumatici che, da verifiche effettuate, sono risultati asportati precedentemente da un’ altra auto.

Due giovani, sono stati sanzionati amministrativamente perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, e sono stati segnalati alla Prefettura di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà hanno anche notificato un provvedimento di chiusura di un’attività commerciale ai sensi dell’ex art. 100 del T.U.L.P.S. di 15 giorni al titolare di un’attività commerciale, a seguito dei ripetuti interventi effettuati dai Carabinieri, tra cui, aggressioni e rapine avvenute il 19 ottobre scorso, e alla frequentazione di persone dedite all’abuso di alcolici, con precedenti penali e senza fissa dimora.

Infine, 18 veicoli sono stati controllati dai Carabinieri impegnati nei vari posti di controllo, elevando sanzioni al codice della strada per 1.000 euro complessivamente.