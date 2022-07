Jova Beach Party: limitazioni alla circolazione a Campo di Mare

Dalla mezzanotte del 22 luglio scattano limitazioni e divieti per i residenti e non

Divieti e limitazioni a Campo di Mare per il Jova Beach Party.

Dalle 8 del 23 luglio e fino alle 3 del 25 luglio in tutta Campo di Mare a tutti i veicoli, compresi quelli dei residenti non dotati di apposito permesso di transito rilasciato dal Comando di Polizia locale nel mese di Luglio 2022.

Divieto di sosta (con rimozione) dalle 24 del 22 luglio alle 8 del 25 luglio con eccezione per i soli proprietari di box, posteggi privati non su strada, titolari di posteggio auto riservati invalidi (per chi non abbia tale possibilità sarà riservata un’area in viale Mediterraneo= in tutta la località Campo di Mare.

Sarà istituito un percorso dedicato ai mezzi di soccorso e sanitari nelle seguenti vie: Lungomare dei Navigatori Etruschi intersezione viale Adriatico – Viale Adriatico – via delle Mimose – via del Pino Romano – via del Bagolaro.

Il percorso dovrà essere sgombro da persone e da qualsiasi tipo di veicolo, a motore e non, onde consentire un rapido allontanamento dalla zona concerto in caso di emergenza.

In via del Bagolaro sarà predisposto, a cura degli organizzatori del concerto un percorso per pedoni e velocipedi al di fuori della carreggiata. I possessori di biglietto per assistere al concerto, i residenti o comunque autorizzati all’ingresso a Campo di Mare potranno accedere nella predetta località e sostare nei parcheggi predisposti.

Nei periodi di maggior afflusso di pubblico, l’accesso in qualunque zona di Campo di Mare ai residenti, possessori di abitazioni, proprietà sarà comunque limitato al solo tratto di strada necessario per raggiungere il posteggio riservato in viale Mediterraneo, da cui si potrà uscire solo per la direzione Cerenova, utilizzando il percorso viale Mediterraneo – viale Campo di Mare.