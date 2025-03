Job shadowing tra l’ISIS Enrico Mattei di Cerveteri e il Portogallo

Le docenti dell’ISIS Enrico Mattei di Cerveteri hanno condiviso sui social l’entusiasmante esperienza di job shadowing, un progetto di collaborazione educativa tra scuole italiane e portoghesi.

Le docenti dell’ISIS Enrico Mattei di Cerveteri hanno condiviso sui social l’entusiasmante esperienza di job shadowing, un progetto di collaborazione educativa tra scuole italiane e portoghesi. Le professoresse della scuola “Manuel Torga” di Bragança sono state accolte con un programma ricco di attività e laboratori, coinvolgendo studenti e docenti dei vari indirizzi di studio.

Lo scambio ha permesso di condividere buone pratiche didattiche in ambito scientifico, linguistico, economico e inclusivo. Inoltre, non sono mancati momenti di confronto con la dirigenza e il D.S.G.A. per analizzare le differenze tra i sistemi scolastici, oltre a una visita guidata al patrimonio archeologico locale.

Un’esperienza di grande arricchimento, che rafforza la vocazione internazionale del Mattei e apre la strada a future collaborazioni. “Un ringraziamento speciale va agli studenti e ai docenti che, con il loro entusiasmo, hanno contribuito al successo dell’iniziativa” – scrivono le docenti dell’ISIS Enrico Mattei.