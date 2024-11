Jannik Sinner vince le Nitto Atp Finals

Con un doppio 64 Jannik Sinner si aggiudica le Nitto Atp Finals di Torino. Il giocatore italiano trionfa dopo una settimana da incorniciare in cui ha avuto la meglio su tutti i suoi avversari sia nel girone di round robin che in semifinale e nell’atto conclusivo. Per Sinner è il 18/o titolo in carriera, l’ottavo stagionale e il primo nel torneo dei ‘maestri’ dopo la finale persa 12 mesi fa con Djokovic

Il presidente ATP Andrea Gaudenzi ha annunciato, durante la premiazione del torneo, che le finals rimarranno in Italia fino al 2030.

Ora tocca alle finali di Coppa Davis dove Jannik insieme ai suoi compagni cercherà di difendere il titolo conquistato nel 2023.