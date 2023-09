IT-alert, domani si terrà il test nella Regione Lazio

Il segnale sarà inviato a tutte le SIM attive nella Regione domani, giovedì 21 settembre, alle 12:00

IT-alert, domani si terrò il test nella Regione Lazio –

Si terrà domani, giovedì 21 settembre alle ore 12:00, il test del nuovo sistema di allarme nazionale IT-Alert per la Regione Lazio.

Il sistema prevederà l’invio di un segnale a tutti i dispositivi mobili dotati di una SIM Card.

Lo scopo di IT-Alert è quello di avvisare in caso di calamità le popolazioni locali vicine alle zone interessate.

Ogni regione effettuerà un proprio test che prevede l’invio di un segnale sonoro d’allarme ed un testo.

Per disattivarlo una volta ricevuto basterà seguire le istruzioni presenti sul messaggio.

In seguito, si verrà invitati a rispondere ad un sondaggio che sarà utile per capire se il segnale è stato ricevuto e come.

Una volta terminato questo test, gli utenti non riceveranno più altri segnali dal sistema se non in caso di gravi calamità.

IT-Alert non installa nulla sui dispositivi e viene lanciato dalle celle cellulari ai dispositivi ad esse agganciati senza ricevere da essi alcun dato. Il servizio per questo è del tutto anonimo e gratuito. Non è necessario iscriversi e non è necessario installare nulla sul proprio smartphone. Il sistema funziona anche su dispositivi non connessi alla rete dati perché viene trasmesso tramite la rete GSM.

È consigliabile leggere la pagina ufficiale e le risposte alle domande più frequenti per approfondire: https://www.it-alert.it/it/faq/.

Il segnale verrà inviato anche a quei dispositivi che usano comunque delle SIM come alcuni tipi di allarmi o i modem mobili.