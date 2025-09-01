Istituto Comprensivo Ladispoli 1: La dirigente Mancaniello va in pensione: al suo posto subentra la prof.ssa Bevilacqua, già alla guida dell’I.C. Ilaria Alpi –

Con il 1° settembre 2025 l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 saluta la dirigente scolastica prof.ssa Antonella Mancaniello, che dopo un anno intenso di attività conclude la sua carriera andando in pensione.

La preside Mancaniello, arrivata a Ladispoli nel settembre 2024, ha lasciato un segno profondo nella comunità educante: un anno ricco di eventi, progettualità e collaborazioni che hanno rafforzato l’identità dell’Istituto. Con grande spirito di squadra ha guidato docenti e personale in un periodo di importanti cambiamenti, sempre con entusiasmo, professionalità e attenzione al benessere degli studenti.

A raccogliere il testimone sarà la dirigente prof.ssa Bevilacqua, già a capo dell’I.C. Ilaria Alpi di Ladispoli, che dal nuovo anno scolastico assumerà ufficialmente la guida dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1. La sua esperienza nel territorio rappresenta una garanzia di continuità e un’opportunità di crescita per l’intera comunità scolastica.

Nel suo saluto, la dirigente Mancaniello ha voluto ringraziare non solo docenti, alunni e famiglie, ma anche le istituzioni locali: «Un sentito ringraziamento va al Comune di Ladispoli, al Sindaco Alessandro Grando e all’Assessore all’Istruzione Margherita Frappa per la disponibilità e l’attenzione sempre dimostrate nei confronti della scuola».

L’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 si prepara dunque ad aprire un nuovo capitolo, nel segno della continuità educativa e della collaborazione tra scuola, famiglie e territorio.