A luglio 2025 indice corretto e indice grezzo a +5,2%

Istat, produzione edilizia ai massimi da luglio 2008 –

Aluglio l’Istat stima l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni in crescita dello 0,7% rispetto a giugno.

Nella media del trimestre maggio – luglio la produzione nelle costruzioni aumenta dell’1,3% nel confronto con il trimestre precedente.

In termini tendenziali, sia l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a luglio 2024), sia l’indice grezzo registrano un incremento del 5,2%. “Su base annua, l’indice corretto per gli effetti di calendario evidenzia il settimo incremento consecutivo, segnando il livello più alto da luglio 2008” commenta l’Istat.