La SUPSCHOOL di Roberta Mariani tra le 30 scuole selezionate in Italia. Attività sportive e formative gratuite per i giovani dai 13 ai 18 anni

Campo di Mare protagonista del progetto nazionale gratuito “Surf to Grow” –

Campo di Mare diventa palcoscenico di una grande iniziativa sportiva e sociale. Sabato 20 settembre, dalle 9 alle 10, presso la sede accanto a Ocean Surf, si terrà l’incontro conoscitivo e di adesione al progetto nazionale “Surf to Grow”, promosso dalla Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISSW) insieme a Sport e Salute S.p.A..

A dare notizia dell’importante opportunità è stata la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, che ha sottolineato come la SUPSCHOOL di Roberta Mariani, attiva a Campo di Mare, sia stata selezionata tra le sole 30 scuole in tutta Italia – e soltanto 4 nel Lazio – per partecipare all’iniziativa.

Dal 20 settembre al 20 dicembre 2025, ragazze e ragazzi tra i 13 e i 18 anni potranno accedere gratuitamente a un programma che unisce sport, formazione ed educazione ambientale. Il percorso prevede attività specifiche di SUP e surf, incontri con testimonial sportivi, approfondimenti educativi e momenti di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente marino e costiero.

“È una straordinaria occasione – ha dichiarato la Sindaca – che permette ai giovani del nostro territorio di vivere un’esperienza unica, sportiva e formativa, senza alcun costo per le famiglie. Un progetto che unisce inclusione, crescita e socialità”.

La partecipazione sarà registrata tramite QR Code ufficiale FISSW / Sport e Salute. È richiesto solo il tesseramento federale (25€) per chi non è già iscritto. Sono inoltre previsti alcuni posti riservati a ragazzi di 10–12 anni interessati a un primo avviamento al SUP in ottica pre-agonistica.

Con “Surf to Grow”, Campo di Mare diventa così protagonista di una stagione che mette insieme sport, natura e comunità, offrendo ai giovani del territorio una concreta opportunità di crescita personale e collettiva.