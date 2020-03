Condividi Pin 2 Condivisioni

I soldi della vendita del libro saranno devoluti ad uno dei tanti ospedali italiani coinvolti nella gestione della pandemia

“Io resto a casa”, disponibile l’ebook di Provenzano – Cartotto

A tenere compagnia in questi giorni di quarantena, la nascita del libro ‘Io resto a casa, Come eravamo, Come stiamo cambiando’. Opera scritta a quattro mani da Francesco Maria Provenzano, giornalista di lungo corso e Elena Cartotto, autrice radiotelevisiva e webwriter .

“Io resto a casa” è l’ormai motto diventato simbolo della Resistenza ai tempi del coronavirus. Il libro racconta le pestilenze e i virus nella storia, la loro rappresentazione nell’arte e nella cultura, l’auspicio che questo ritorno presso le proprie mura domestiche possa costituire una grande occasione di riscatto per tutti.

Scaricabile in formato Ebook su Amazon libri, Ibs, Mondadori e Pellegrini Editore.