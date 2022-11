Io Amo Santa Marinella: “Tidei ha le idee molto confuse sull’ex piscina comunale” –

L’Amministrazione Comunale di Santa Marinella targata Tidei ha le idee molto confuse sull’ex piscina comunale: una volta si parla di riqualificazione, un’altra volta ci viene detto che l’obiettivo è quello di affidarla ad un privato per la gestione, oggi la stampa locale riporta che ci sarebbero due offerte, sia per l’acquisto che per la gestione privata della struttura.

Non è dato sapere quello che è il progetto e l’intenzione politica dell’amministrazione, che sembra sempre di più in balia degli eventi che le accadono intorno.

La lista civica #IOAMOSANTAMARINELLA ritiene che il patrimonio comunale non debba essere depauperato con nuove vendite, in particolare in un periodo di crisi economica come quello attuale, e soprattutto chiede chiarezza al Sindaco e a tutta l’Amministrazione Comunale sul destino di questa importante struttura comunale.

Utilizzando i fondi del PNRR o quelli messi a disposizione dal Coni, si potrebbe valorizzare l’importante cespite immobiliare soprattutto in virtù della dichiarata candidatura della Città di Santa Marinella a Capitale Europea dello sport per l’anno 2025.

Avere una struttura utile e funzionale per gli usi ordinari che la nostra cittadinanza richiede e a maggior ragione per gli usi straordinari come quelli rappresentati dalla candidatura a Capitale Europea dello sport, sono un valore aggiunto per tutta la Città.

L’Amministrazione Comunale faccia velocemente e sia chiara difronte alla propria cittadinanza!