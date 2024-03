Interventi alla rotonda all’ingresso di Cerveteri: domani modifiche alla viabilità

Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri rende noto alla cittadinanza che domani, martedì 12 marzo, condizioni meteo permettendo, al fine di effettuare degli interventi nella zona della rotatoria posta all’ingresso di Cerveteri, il tratto in uscita sarà interdetto al traffico veicolare. I mezzi in uscita da Cerveteri dunque, una volta giunti alla rotonda potranno o svoltare a destra in via Italo Chirieletti o percorrere la rotonda svoltando in Via Settevene Palo Nuova.

“Si tratta di lavori che avranno una breve durata, ma di grande importanza – ha dichiarato l’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti – in quanto con la ditta andremo ad operare per la riparazione e messa in sicurezza del tratto di strada corrispondente allo svincolo all’uscita della rotatoria in direzione autostrada. Nei giorni successivi, procederemo alla riasfaltatura di una parte di Via Italo Chirieletti, già oggetto di intervento nelle scorse settimane. Comprendo che per qualche ora ci saranno alcuni disagi, ma faremo il possibile con la ditta e la Polizia Locale per limitare quanto più possibile i rallentamenti al traffico”.