Instagram, arrivano anche in Italia i post con solo testo

Instagram comincia a testare anche in Italia la modalità ‘Crea per il Feed, che permette di creare post di solo testo da pubblicare sulla propria bacheca.

Una funzionalità particolare per un social che si basa soprattutto sulla pubblicazione di contenuti ricchi visivamente, con foto e video e la possibilità di inserire anche tracce musicali.

“Abbiamo cercato di portare nel Feed alcune delle funzionalità che le persone amano utilizzare nelle Storie, inclusa la condivisione di contenuti testuali”, spiega un portavoce di Meta.

Per accedere alla nuova funzione, bisogna cliccare l’icona a forma di “più” nella schermata iniziale di Instagram e poi selezionare la voce “Aa”. In questo modo si potrà creare un nuovo post solo con testo, proprio come accade su Facebook, e condividerlo nel feed oltre che nelle storie, che scompaiono dopo un certo periodo di tempo.

Nella giornata di ieri, il social ha inoltre lanciato nuove funzionalità per aiutare a gestire ciò che gli iscritti vedono nel flusso di notizie e silenziare le notifiche. Un gruppo ristretto di utenti ha cominciato ad accedere all’opzione per nascondere i post contenenti le parole chiave che si decide di inserire in una sorta di black list. Una novità che cerca di rispondere alle preoccupazioni sull’impatto che le piattaforme social hanno sulla vita degli adolescenti e sulla loro salute fisica e mentale. La modalità silenziosa permette invece di impostare un programma personalizzato per silenziare le notifiche di Instagram e rispondere automaticamente ai messaggi diretti (Dm). L’app richiederà automaticamente agli adolescenti di abilitare la modalità silenziosa quando trascorrono una “quantità di tempo significativa” online nelle ore notturne.