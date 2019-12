“Insieme per… Natale” all’Istituto Cena di Cerveteri

Condividi Pin 4 Condivisioni

Nel corso della manifestazione sono stati invitati numerosi negozianti di Cerveteri

“Insieme per… Natale”

Il giorno 19 dicembre, presso I. C. Cena, , si è svolta la festa “Insieme per… Natale”, che ha visto la partecipazione delle sezioni della scuola d’ infanzia, della primaria e secondaria. Tutte le classi con i loro insegnanti hanno proposto dei brani da far ascoltare ai loro genitori presenti. Nel corso della manifestazione sono stati invitati numerosi negozianti di Cerveteri che hanno ricevuto in dono un abete di cartone addobbato dagli alunni delle classi.

Era presente anche S’Agapo che ha divertito i bambini con graziosi spettacoli teatrali. All’interno della scuola i genitori avevano allestito un mercatino con tantissimi oggetti e dolci natalizi. Nel corso della manifestazione si è svolta una simpatica riffa con numerosi doni di vario genere.































Presente alla manifestazione anche il Preside Colucci, l’ Assessora Battafarano,lo staff Termini, Mameli, Pazzini, tutti i docenti dell’istituto, tutti i rappresentanti di classe e i loro genitori. Un grazie alle insegnanti che hanno curato l evento, Fiammetta e Lia.