Cerveteri, domani il concerto di Natale del Gruppo Bandistico Cerite

Condividi Pin 16 Condivisioni

Appuntamento alle ore 19.00 presso la Chiesa Santa Maria Maggiore

Cerveteri, domani il concerto di Natale

Domani sera alle ore 19:00 presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore in Piazza Santa Maria si terrà il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale del Gruppo Bandistico Cerite.

Torna come tradizione il Concerto di Natale del Gruppo Bandistico Cerite. I musicisti e le musiciste dirette dal Maestro Augusto Travagliati si esibiranno domenica 22 dicembre alle ore 19:00 presso la Chiesa Santa Maria Maggiore in Piazza Santa Maria a Cerveteri con un meraviglioso repertorio di brani classici, alternati ai componimenti tipici del Natale fino ai capolavori del Maestro Ennio Morricone, di cui quest’anno si sono festeggiati i suoi 90anni.

Cerveteri, domani il concerto di Natale

“Il Concerto di Natale del Gruppo Bandistico Cerite è senza dubbio uno dei momenti più attesi dell’offerta culturale della nostra città nel periodo delle feste – ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – i musicisti e le musiciste dirette dal Maestro Augusto Travagliati già da tempo stanno studiando nei minimi dettagli un repertorio davvero di qualità, per un concerto che come ogni anno ci emozionerà e ci renderà orgogliosi del nostro Gruppo Bandistico. Novità di quest’anno, la location: il concerto infatti si svolgerà nella storica Chiesa di Santa Maria Maggiore nel Centro Storico. Sarà un grande pomeriggio di musica, un appuntamento che certamente anche quest’anno susciterà l’interesse della cittadinanza ed una partecipazione davvero importante”.

In scaletta, anche una partecipazione davvero speciale, con il Coro della Parrocchia Santissima Trinità che si esibirà in due brani accompagnati dalle note del Gruppo Bandistico Cerite. Il concerto del Gruppo Bandistico Cerite è inserito all’interno del programma del Natale Caerite.

Le attività del Gruppo Bandistico Cerite, impegnato durante l’intero corso dell’anno non solo con varie esibizioni in tutto il territorio ma anche con corsi di formazione per nuovi aspiranti musicisti, hanno il sostegno anche della Regione Lazio nell’ambito del “Progetto Didattico/Concertistico Cerite”.

“Nell’invitare la cittadinanza a questo imperdibile appuntamento – conclude l’Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – ci tengo a ringraziare il Presidente del Gruppo Bandistico Cerite Aurelio Badini e il Segretario Carmelo Aiello fondamentali da un quarto di secolo, nel sostenere le attività di questa vera e propria istituzione culturale della nostra città”.