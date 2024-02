Insieme per Cerveteri: “L’incontro con gli agricoltori grazie al nostro invito, anche se qualcuno si è preso dei meriti

Il sindaco Elena Gubetti e Ass. Riccardo Ferri mandano post e articoli con le loro facce in foto con gli agricoltori. Peccato che si dimenticano di dire chi ha ideato l’iniziativa e organizzato il tutto. E poi parlano di CONDIVISIONE e COLLABORAZIONE.

Così Insieme per Cerveteri in una nota.

“Se non fosse stato per il nostro gruppo – si legge – attraverso la richiesta di un ordine del giorno che alleghiamo, la voce degli agricoltori non sarebbe mai arrivata in consiglio comunale. Sono rimasto in aula nonostante avessi un po’ di influenza per portare avanti il mio lavoro da consigliere. Ritengo e come me tutto il gruppo “Insieme per Cerveteri“ che Sindaco Elena Gubetti e Assesore Riccardo Ferri si vogliano prendere i meriti di qualcosa alla quale neanche avevano pensato. Riteniamo che il Sindaco di una città debba essere garantista di correttezza e trasparenza. Non avremmo mai preteso di prenderci elogi o applausi dalla maggioranza, ma non siamo disposti ad accettare che, chi non sa nemmeno di cosa si sta parlando, si prenda i meriti”.

Insieme per Cerveteri – Paolacci

“Il Sindaco – prosegue la nota – ha dichiarato in un post che andrà al presidio per cercare di capire il motivo per cui stanno protestando. Dopo un mese di protesta vuole capire…. Pensate quanto interessa il problema degli agricoltori a Sindaco Elena Gubetti e Assessore Riccardo Ferri. Pensiamo che di danni all’agricoltura ne siano stati fatti abbastanza. È ora di fare davvero qualcosa…Non foto o passerelle! Ma fatti concreti. L’incontro con gli agricoltori l’ha fortemente voluto il gruppo Insieme per Cerveteri con un ordine del giorno del Capogruppo Gianluca Paolacci. Questa è la verità”.

“Immaginiamo domani (oggi ndr) al presidio foto e passerelle a go-go. Anche noi invitati. Ma non andiamo per non creare imbarazzo. La nostra vicinanza l’abbiamo dimostrata partecipando a riunioni e cortei con i trattori. Quando c’era da fare le nottate”.