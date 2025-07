Innova Store, il punto Apple di Ladispoli sempre aperto

7 su 7 e orario continuato anche di domenica, Innova Store ti aspetta su Viale Italia 117

Innova Store è il punto Apple di riferimento, a Ladispoli, per gli appassionati del marchio californiano. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato dalle 9 alle 20, Innova Store propone tutti i prodotti del catalogo, compresa l’intera gamma degli Iphone 16 e, in particolare, l’amatissimo rosa. L’attività garantisce l’originalità degli articoli e, grazie alla formula all inclusive, regala al cliente un kit di accessori fondamentali per la conservazione del telefono: cover, pellicola e alimentatore. Non solo, Alessandro Meggiorin e il suo staff si occuperanno, gratuitamente, anche del trasferimento dati dal vecchio dispositivo.

“Abbiamo deciso di essere sempre a disposizione del cliente – ha dichiarato Alessandro – perché vogliamo che le persone possano acquistare quando preferiscono. Non serve arrivare al centro commerciale o chissà dove per avere garanzia di qualità, finanziamenti e tutto quello che serve quando si fa un acquisto così importante. Aggiungo anche che, oltre al kit, già in omaggio, c’è una sorpresa speciale per chi decide di comprare un Iphone 16. Vi aspetto in negozio per scoprirla”.