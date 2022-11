Alle ore 10:30 visita guidata organizzata da Artemide Guide

Domenica ingresso gratuito al Museo e alla Necropoli della Banditaccia a Cerveteri –

Come ogni prima domenica del mese, torna l’iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturali che prevede l’ingresso gratuito in Musei e in luoghi di cultura dello Stato per l’intera giornata. Anche a Cerveteri, aperti e ad ingresso libero per tutti, la Necropoli Etrusca della Banditaccia e il Museo Nazionale Cerite in Piazza Santa Maria, dove sono in esposizione i due capolavori indiscussi di Eufronio, la Kylix e il Cratere.

Per l’occasione, domenica 6 novembre, Artemide Guide propone una visita guidata all’interno della Necropoli: l’appuntamento è alle ore 10:30 presso la biglietteria della Necropoli. Prenotazione obbligatoria. Si possono chiedere informazioni e si può prenotare, recandosi presso il Punto di Informazione Turistica sito in Piazza Aldo Moro oppure chiamando i numeri 3534107535 e 0699552637.

“Complice il caldo e le giornate di sole che ci stanno accompagnando in questo inizio d’autunno, quella di domenica 6 novembre sarà una piacevole occasione per trascorrere una giornata a Cerveteri, all’interno della Necropoli della Banditaccia e al Museo Nazionale Cerite, dove grazie ai percorsi multimediali sarà possibile vivere un’esperienza meravigliosa tra la storia e l’arte etrusca – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – auspico che anche domenica, così come avvenuto in questi due giorni legati alla festività di Ognissanti, siano tante le famiglie che sceglieranno di visitare i nostri siti culturali approfittando delle gratuità”.