Share Pin 5 Condivisioni

Auto in coda nell’immissione della Roma Fiumicino per chi viene dal grande raccordo anulare

Incidente sulla bretella Roma Fiumicino: auto in coda

Incidente sulla bretella Roma Fiumicino: auto in coda –

Incidente stradale poco fa nell’immissione delle bretella Roma – Fiumicino.

Traffico in tilt ovviamente nella zona, con code in immissione della Roma – Fiumicino per chi proviene dal Grande Raccordo Anulare.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti.

(torna a Baraondanews)