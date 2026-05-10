Incidente sulla Braccianese Claudia: scontro tra auto ad Allumiere

Intervento dei Vigili del fuoco di Civitavecchia

Buona sera. Alle 18.15 di questo pomeriggio i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incidente stradale nel comune di Allumiere. Precisamente al chilometro 29 della Braccianese Claudia. Per cause in corso di accertamento di auto hanno impattato tra loro. Gli uomini della Bonifazi giunti sul posto hanno trovato gli occupanti delle vetture già fuori dalle stesse, riuscendo ad uscire autonomamente. I Vvf si sono occupati di mettere in sicurezza le auto e la zona circostante. Sul posto il personale sanitario del 118.