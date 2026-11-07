Incidente sul lavoro a Ladispoli: morto l’operaio travolto da un Bobcat

È morto al Policlinico Gemelli di Roma Francesco Rella, 49 anni, di Ladispoli, a seguito delle gravi ferite riportate giovedì 29 ottobre in un incidente sul lavoro. L’operaio è stato travolto da un Bobcat manovrato da un collega nel cantiere del nuovo centro commerciale lungo la via Aurelia (km 38).

Nonostante i soccorsi in eliambulanza e l’intervento per l’amputazione di una gamba, l’uomo è deceduto per sopraggiunte complicazioni. La Polizia e lo Spresal dell’Asl Roma 4 indagano sull’accaduto; il cantiere è stato posto sotto sequestro.