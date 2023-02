Incidente drammatico a Ladispoli, muore una donna

Investimento mortale a Ladispoli, una donna perde la vita su Viale Europa. Da definire le dinamiche dell’incidente

Dramma a Ladispoli dove una donna è stata investita e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto in Viale Europa proprio in questi minuti. Restano da chiarire le dinamiche dell’incidente e, al momento, non ci sono informazioni sull’identità della donna.

Sul posto la Polizia Locale e le autorità sanitarie.

Il cordoglio del sindaco per il drammatico incidente

“A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la Città di Ladispoli esprimo vicinanza nei confronti dei familiari della nostra concittadina che questa mattina è rimasta vittima di un tragico incidente stradale in Viale Europa. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare, ma confidiamo che su questo faranno piena luce gli organi inquirenti. In questo momento di grande dolore ci stringiamo attorno al dolore dei familiari, a cui rivolgo le più sentite condoglianze” così in una nota il sindaco Alessandro Grando.