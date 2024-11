Incidente a Roma, travolti tre Vigili della capitale

Ad investirli un Carabiniere fuori servizio risultato positivo all’alcol test

Grave incidente ieri sera a Roma sulla Via Tiburtina, un Carabiniere , libero dal servizio con la sua auto, ha travolto tre vigili urbani della capitale, mentre stavano facendo i rilievi per un incidente.

Il Carabiniere è risultato positivo all’alcol test, i tre agenti sono stati ricoverati all’ospedale San Camillo, il più grave ha subito l’amputazione di una gamba, si tratta del più giovane un ragazzo di 24 anni neo assunto come vigile. Il carabiniere è stato denunciato dalla polizia stradale per guida in stato di ebbrezza.

Nella notte il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha fatto visita ai Vigili, mentre il comandante della polizia locale Mario De Sclavis, ha espresso tutta la sua vicinanza agli agenti e le famiglie per quanto accaduto.

fonte ansa.it