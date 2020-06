Condividi Pin 0 Condivisioni

Rallentamenti fra Via del Fontanile di Mezzaluna e Via di Malagrotta

Incidente a catena in direzione Roma Centro. Aurelia in tilt

Traffico in tilt sulla via Aurelia. Un incidente a catena si sarebbe verificato in queste ore nei pressi di Aranova, fra Via del Fontanile di Mezzaluna e Via di Malagrotta.

Traffico rallentato e lunghe code in direzione Roma Centro.

Si consiglia di procedere con attenzione