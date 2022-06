Ancora in corso le manovre di spegnimento delle fiamme a Civitavecchia

Incendio sterpaglie e boschi: circa 50 gli interventi effettuati oggi dai VVF

Sono circa 50 gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco su Roma e provincia per incendi di sterpaglie e boschi.

Alle 12 circa in Via dei Castelbarco, 67 un’esteso incendio di sterpi e boscaglie ha interessato la zona della Pisana con sei squadre, tre autobotti e due elicotteri impegnati per l’estinzione del rogo.

Intervenuti anche in Via degli Amodei tre squadre e due autobotti hanno lavorato contro le fiamme arrivate vicino le abitazioni.

A Civitavecchia in Via Andrea Moneta, dalle ore 17:00 circa, sono state evacuate delle case a causa del denso fumo provocato dall’incendio di bosco.

Nel Comune di Nettuno in Via Rocca Giovine, 11 tre squadre e un’autobotte, con l’ausilio dell’elicottero ELI/145 sono intervenute per l’incendio di sterpaglie adiacenti le abitazioni e sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Marino, Lanuvio, Artena sono le altre zone maggiormente colpite oggi dagli incendi di colture.