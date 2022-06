Giornate di incontri per il candidato di centrosinistra: “Abbiamo sempre parlato di programmi con i cittadini”

Quella di ieri è stata una giornata ricca di incontri, durante i quali abbiamo illustrato ai cittadini il nostro programma per Cerveteri e per il territorio, ci siamo presentati con i nostri volti e le nostre idee per il futuro.

Il pomeriggio si è aperto incontrando il mondo dei commercianti, il secondo appuntamento in pochi giorni. Alla presenza di Confesercenti, la candidata Sindaca Elena Gubetti ha illustrato il bando regionale per lo sviluppo del commercio locale sulla quale la attuale Amministrazione già sta lavorando e che è pronta a rendere esecutivo.

Il secondo incontro ha interessato i cittadini delle Due Casette. Con loro, un approfondimento sulle tematiche urbanistiche del territorio, ma anche una panoramica generale su come intendiamo investire i fondi del PNRR per la riqualificazione e il rilancio delle Frazioni e dei Borghi storici.

Cerveteri, Gubetti: “L’entusiasmo con cui mi sostengono i cittadini è tangibile”

In serata, il terzo e ultimo appuntamento. La candidata Sindaca Elena Gubetti, insieme al Sindaco uscente Alessio Pascucci, ha incontrato i cittadini allo Stabilimento Six Beach House. Una festa, ma anche una occasione di incontro: oltre 400 le persone che hanno preso parte all’incontro in spiaggia, su quella stessa spiaggia che fino a poco fa era di proprietà di un privato e che oggi dopo un lungo lavoro urbanistico è tornata ad essere proprietà dei cittadini. Sono intervenuti a sostegno di Elena Gubetti, anche Pietro Tidei, Sindaco di Santa Marinella, e la Consigliera Regionale Michela Califano.

“In questi giorni sto incontrando tantissimi cittadini e l’entusiasmo con cui mi sostengono è tangibile. In tanti si dicono delusi, amareggiati dell’ apparentamento avvenuto nel centrodestra – dichiara Elena Gubetti – la candidata Belardinelli, prova a difendersi sostenendo che io e la mia coalizione siamo attaccati alle poltrone ma i fatti valgono più delle parole: tutto quello che in campagna elettorale aveva raccontato ai suoi elettori è stato tradito, lei che sosteneva che non si sarebbe mai inginocchiata alle volontà dei partiti e ha combattuto con tutte le forze contro una candidatura estranea al territorio, adesso invita i suoi elettori a sposare questo progetto. Noi, abbiamo sempre parlato di programmi con i cittadini, gli unici con i quali facciamo gli accordi. Noi restiamo sempre coerenti alla parola data ai nostri elettori perché abbiamo un unico interesse: lavorare al bene della città”.

