Incendio in una villa abbandonata a Santa Marinella: intervento dei Vigili del Fuoco

Paura nel pomeriggio di ieri a Santa Marinella, dove un vasto incendio ha interessato una grande villa abbandonata situata in via Albisola. L’allarme è scattato intorno alle 17.30 e sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia.

All’arrivo delle squadre, l’incendio si presentava già in fase generalizzata: le fiamme avevano avvolto l’intera struttura, una villa di tre piani fuori terra di circa 200 metri quadrati ciascuno. A rendere particolarmente complesso l’intervento è stato l’elevato carico di incendio, dovuto alla presenza di numerosi materiali di risulta accumulati all’interno dell’edificio, probabilmente utilizzato come ricovero da persone senza fissa dimora.

Gli uomini del distaccamento Bonifazi, con l’equipaggio della 17A e il supporto dell’autobotte AB17, hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Mentre una parte della squadra era impegnata nelle operazioni di spegnimento, un altro gruppo ha effettuato le verifiche all’interno dello stabile per escludere la presenza di persone. Fortunatamente, l’edificio risultava vuoto e non si registrano feriti.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è stato possibile evitare ulteriori danni strutturali e impedire che l’incendio si propagasse alla fitta vegetazione adiacente alla villa. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della sicurezza dell’area. Restano da accertare le cause del rogo.