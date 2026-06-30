Incendio di vegetazione sulla Roma–Civitavecchia: autostrada chiusa tra Cerveteri e Torrimpietra

Sul posto i vigili del fuoco di Cerveteri e Bracciano

Un vasto incendio di vegetazione ha provocato nel pomeriggio la chiusura dell’autostrada Roma–Civitavecchia in entrambe le direzioni, nel tratto compreso all’altezza di Valcanneto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati in un intervento particolarmente complesso a causa del forte vento che sta alimentando le fiamme e rendendo più difficile le operazioni di spegnimento. Presenti le squadre dei distaccamenti di Cerveteri e Bracciano.

Per motivi di sicurezza il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico. Le autorità raccomandano agli automobilisti di evitare la zona e di seguire gli aggiornamenti sulla viabilità, che potrebbe subire variazioni fino al completo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.