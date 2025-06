Incendio di sterpaglie minaccia azienda agricola a Tolfa

Sul posto i vvf di Civitavecchia e Cerveteri

Una giornata all’insegna degli incendi di sterpaglie ha interessato i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

La 17 A e autobotte AB17 alle ore 14.30 si sono portati in strada vicinale della scaglia, comune di Tolfa. Un vasto fronte di fuoco minacciava un’azienda agricola con diverse balle di fieno stipate e delle abitazioni nelle immediate vicinanze.

Gli uomini della Bonifazi coadiuvati dai Vvf di Cerveteri hanno subito dato il via alle operazioni di spegnimento, rese difficoltose dallo sferzate del vento. Sul posto si è resa necessaria la presenza del DOS, direttore delle operazioni di spegnimento, che ha fatto arrivare un elicottero per dei lanci di acqua tramite cestello antincendio. La rapidità di estinzione del fronte di fuoco, data dal lavoro in sinergia tra le squadre di terra ed elicottero antincendio, ha fatto si che le fiamme non si propagassero all’azienda agricola e alle abitazioni limitrofe. Sul posto presenti anche tre moduli antincendio della protezione civile.

Non si è registrato nessun ferito.

