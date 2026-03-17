Paura nel pomeriggio di oggi a Santa Marinella, dove dalle ore 15:00 un incendio ha interessato un’area in via Siena, nei pressi della via Aurelia.

A prendere fuoco è stata la struttura in legno del tetto di una piscina abbandonata, rapidamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia con l’equipaggio della 17A. Vista la violenza del rogo, è stato necessario l’ausilio di ulteriori mezzi, tra cui l’autobotte AB17 e l’autoscala AS17.

Incendio a Santa Marinella: in fiamme una piscina abbandonata, nessun ferito

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa del forte vento, che ha favorito la propagazione delle fiamme alla sterpaglia circostante. Non è ancora chiaro se l’incendio sia partito dalla struttura per poi estendersi all’area esterna, oppure se abbia avuto origine proprio dalla vegetazione per poi coinvolgere il fabbricato.

Le cause dell’accaduto sono attualmente al vaglio degli operatori. Al momento, non si registrano persone ferite.

Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area sono ancora in corso.