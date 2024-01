Incendio a Roma, fiamme in una palazzina

Due persone tratte in salvo dai soccorritori

Momenti di paura questa mattina per un incendio divampato in Via S. Lorizzo a Roma zona spinaceto. Il rogo sembrerebbe essere partito da un appartamento al terzo piano, dalle informazioni apprese non è ancora chiaro cosa abbia originato l’incendio. Il rogo avrebbe coinvolto anche altre due abitazioni, quella al piano superiore e quella di fianco.

palazzina Via S. Lorizzo

Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento di diverse squadre dei VVF: 3 AP, 2 autoscale, 2 autobotti, carro teli, carro autoprotettori e la squadra Saf oltre al funzionario di guardia ed il capo turno provinciale.

Nelle operazioni di soccorso, sono state tratte in salvo quattro persone che sono state immediatamente trasportate al pronto soccorso dal 118 ma che non sarebbero in pericolo di vita.