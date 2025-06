A dichiararlo la Sindaca Elena Gubetti

Incendio a Cerveteri, migliorano le condizioni dei due Vigili del Fuoco intossicati –

Migliorano le condizioni dei due Vigili del Fuoco rimasti ieri intossicati nel vasto incendio che ha colpito la città di Cerveteri. A renderlo noto la Sindaca Elena Grubetti, che attraverso il proprio profilo Facebook ha dichiarato:

L’odore acre del fumo e delle fiamme aleggia ancora su Cerveteri.

Nonostante quasi tutti i focolai siano stati domati, in questo momento squadre di soccorso sono ancora all’opera su Viale Manzoni, per contenere un ultimo fronte attivo.

Ho un aggiornamento positivo: ho appena parlato con il Comandante della squadra dei Vigili del Fuoco di Bracciano, Pini Alessandro, che ha coordinato l’intervento odierno.

I due giovani Vigili portati via nel pomeriggio — uno in eliambulanza e uno in ambulanza — sono sotto osservazione e in ossigenoterapia, ma fortunatamente le loro condizioni stanno migliorando significativamente.

È una notizia che ci rincuora tutti

A loro va il mio abbraccio, e quello di tutta Cerveteri. Oggi hanno rischiato la vita per difendere la nostra città.

Grazie a tutte le squadre intervenute, arrivate da ogni parte per darci supporto.

Un ringraziamento speciale ai primi due volontari intervenuti, che hanno dato il via ai soccorsi:

Andrea Paradisi, Vice Coordinatore della Protezione Civile Comunale

Roberto Lucia, volontario

Grazie alla loro prontezza è stata richiesta da subito anche la presenza dell’elicottero, dimostrando preparazione e sangue freddo.

Un grazie profondo anche a:

Renato Bisegni, responsabile della Protezione Civile Comunale

Simona De Vizi, coordinatrice

E a tutti i volontari del nostro Corpo Comunale, che oggi hanno dato tutto con cuore e professionalità.

Un grazie particolare va poi alle Protezioni Civili arrivate da fuori Comune, che hanno dimostrato una straordinaria solidarietà:

da Roma

da Fiumicino

da Castel di Guido

Oggi Cerveteri ha affrontato una delle prove più dure della sua storia. Ma ha risposto con unità, coraggio e grande spirito di comunità. L’attacco che abbiamo subito è vergognoso e non fermeremo fin quando non saranno individuati i responsabili!

Vi terrò aggiornati. Non molliamo!