Dopo i recenti incendi che hanno interessato le campagne di Cerveteri, il consigliere comunale di opposizione Gianluca Maria Paolacci torna a sollecitare l’amministrazione sul tema della videosorveglianza, chiedendo un potenziamento del sistema di telecamere nelle aree considerate più sensibili del territorio.

«Mi batterò affinché l’amministrazione installi gli occhi elettronici nelle aree nevralgiche, per tutelare l’ambiente e i cittadini. Le telecamere possono rappresentare un importante supporto per le forze di polizia e ritengo che il sindaco debba comprendere la necessità di aumentarne il numero sul territorio, soprattutto nei punti di ingresso e di uscita dal comune di Cerveteri», dichiara Paolacci.

Incendi nelle campagne di Cerveteri, Paolacci: «Più telecamere per fermare gli incendiari»

Il consigliere esprime inoltre il proprio ringraziamento a quanti sono stati impegnati nelle operazioni di emergenza: «La Polizia Locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Protezione Civile svolgono un lavoro di primaria importanza. A loro va il nostro ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati».

Secondo Paolacci, il rafforzamento della videosorveglianza rappresenterebbe un valido strumento di prevenzione e di supporto alle indagini. «Per fermare atti criminosi che causano danni enormi al patrimonio ambientale, generando tensione e paura tra i cittadini, occorrono più telecamere. A mio avviso sono un deterrente efficace per scoraggiare chi si rende responsabile di incendi dolosi», conclude il consigliere.