Inaugurazione della vasca di laminazione Ponton del Castrato a Santa Marinella

Santa Marinella si prepara a vivere un momento importante: l’inaugurazione della nuova vasca di laminazione Ponton del Castrato, un’opera idraulica di grande rilevanza strategica che migliorerà significativamente la sicurezza e la qualità della vita nella zona.

L’evento si terrà il 30 luglio alle ore 18.30, con ingresso da strada Poggio Bellavista. Questa imponente struttura, con una capacità di oltre 300.000 metri cubi di acqua, è stata progettata per regolare il flusso idrico, raccogliendo temporaneamente le acque in eccesso e rilasciandole in modo controllato. Grazie a questa opera, i quartieri Maiorca, Perazzeta, Alibrandi e l’intera area del centro fino alla via Aurelia saranno protetti da allagamenti e esondazioni che in passato hanno rappresentato un rischio costante per la comunità.

Un progetto unico nel suo genere nel Centro Italia, la vasca di laminazione Ponton del Castrato posiziona Santa Marinella come esempio di eccellenza in termini di sicurezza idraulica a livello nazionale. Realizzata con un investimento di circa tre milioni di euro, grazie al contributo della Regione Lazio, questa opera rappresenta un passo importante verso una protezione duratura per cittadini e famiglie.