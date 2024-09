Nel contesto della riorganizzazione dei plessi scolastici, lo scorso giugno, il Comune di Ladispoli ha deciso di trasferire insegnanti e alunni del plesso Giovanni Paolo II di via Caltagirone al plesso Livatino di via Fratelli Bandiera.

Giovedì, 12 settembre 2024, a pochi mesi di distanza da quella delibera, si è tenuta l’inaugurazione del rinnovato plesso Livatino dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, e l’evento è stato un vero successo. Numerosi genitori e bambini sono stati accolti con calore dai docenti e dalla preside, prof.ssa Antonella Mancaniello, in un clima di festa.

Inaugurato il nuovo plesso Livatino: successo per l’I.C. Ladispoli 1

I locali rinnovati hanno stupito per la loro modernità e funzionalità. Sono stati inaugurati due laboratori innovativi, uno scientifico e uno letterario, progettati per favorire la curiosità e l’apprendimento degli studenti. La grande palestra e il giardino esterno offrono spazi ideali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative in un ambiente sicuro e accogliente. Nel suo discorso inaugurale, la preside Mancaniello ha espresso grande soddisfazione, elogiando il lavoro di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del nuovo plesso: in particolare il comune, i docenti e il personale ATA che sono stati impegnati anche nel mese di agosto. Il Dirigente Scolastico ha sottolineato l’importanza del supporto della comunità scolastica e ha ribadito che l’impegno e la passione degli insegnanti, uniti alle nuove strutture, faranno del plesso Livatino un centro di eccellenza dell’istruzione a Ladispoli.

L’inaugurazione del plesso Livatino segna così l’inizio di un nuovo capitolo per l’I.C. Ladispoli 1, confermando l’impegno dell’istituto nel garantire un’educazione di qualità in un

ambiente che unisce innovazione e tradizione.