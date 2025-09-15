La scuola di danza aerea guidata dalla campionessa mondiale Jessica Mariani amplia i suoi spazi e l’offerta formativa

Inaugurata a Cerveteri la nuova sede di Aerial Program –

Cerveteri, 14 settembre – Si è svolta ieri l’inaugurazione della nuova sede di Aerial Program, la scuola di danza aerea diretta dalla campionessa mondiale 2022 Jessica Mariani. Un traguardo importante che porta con sé un notevole upgrade: 250 mq interamente dedicati alle discipline aeree e una doppia sala che consente lo svolgimento in contemporanea di lezioni di tessuti e cerchio aereo.

Oggi Aerial Program è una realtà consolidata, riconosciuta a livello nazionale e internazionale per i brillanti risultati sportivi. Nel 2024, infatti, ha conquistato un doppio podio mondiale grazie alle atlete Laura Poleggi e Luana Pacifico.

L’offerta formativa prevede corsi suddivisi in tre livelli – base, intermedio e avanzato – aperti sia ad adulti sia a bambini, con l’obiettivo di rendere la disciplina accessibile a tutti, dai primi approcci fino al perfezionamento tecnico.

Jessica Mariani, insieme al suo staff composto da Silvia Barsotti e Giulia Zito, accoglierà nuovi e vecchi allievi nella sede di via Settevene Palo 196, a Cerveteri.