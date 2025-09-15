Tre podi nazionali e il successo del Lazio alla Coppa delle Regioni

ASD Pierantozzi Horses brilla al Campionato Italiano di Country Derby e Cross Country –

Montelibretti ha ospitato, presso il Centro Militare di Equitazione dell’Esercito, il Campionato Italiano di Country Derby e Cross Country firmato FITETREC-ANTE, una delle manifestazioni più attese dell’anno per il settore equestre. Quattro giornate di competizioni serrate hanno visto protagoniste associazioni provenienti da tutta Italia, tra cui la ASD Pierantozzi Horses, che ha regalato grandi emozioni e importanti successi.

Il maneggio locale ha portato a casa tre podi nazionali, grazie alle brillanti performance delle sue giovani amazzoni: Sole Guarnacci, in sella a Generale, ha conquistato il 1° posto nella C60 categoria cavalli; Valentina Ricci, con Candy, ha centrato il 2° posto nazionale nella C60 categoria pony; la sorella Sofia Ricci, sempre con Candy, ha chiuso al 5° posto nella stessa categoria. A completare la squadra, Penelope Pierantozzi, in sella a Viola, protagonista nella C70 categoria cavalli.

I risultati hanno contribuito al trionfo della Regione Lazio, vincitrice della Coppa delle Regioni con un prestigioso 1° posto nel Country Derby e un 3° posto nel Cross Country.

Il presidente Fabrizio Pierantozzi e l’istruttrice Chiara Francavilla si sono detti fieri delle atlete, sottolineando come impegno e passione abbiano reso possibile un risultato storico.