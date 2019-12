Inaugura domani Molendini al Borgo, nel cuore di Cerveteri

Condividi Pin 68 Condivisioni

Nasce una nuova attività nel centro storico: Giovedì 19 alle 19.00 l’attesa apertura

Inaugura domani Molendini al Borgo

Mancano poco più di 24 ore all’inaugurazione del “Molendini al Borgo”, il nuovo locale nel centro storico di Cerveteri di cui si sta molto parlando nelle ultime settimane.

Una scommessa che appare già vincente a giudicare dal non ordinario numero di interazioni avvenute sui social network dal momento dell’annuncio della nuova apertura.

C’è molta attesa in città, anche perché il ristorante sorge in un luogo di Cerveteri particolarmente suggestivo, con un panorama che spazia dal borgo medievale scendendo fino al mare, affacciato sull’area verde del Parco della Legnara.

L’inaugurazione, aperta a tutti, è prevista per le ore 19.00 di Giovedì 19 Dicembre 2019.

Sarà l’occasione per conoscere lo staff di “Molendini al Borgo”, che in parte è già noto al pubblico per aver prestato servizio al ristorante “1800 Stazione del Gusto” e in parte “new entry”.

Restyling curato dallo studio Nicola Moschetta Architetti

La ristrutturazione e il restyling degli interni è stato curato con grande attenzione dallo studio di architettura Nicola Moschetta Architetti. Un locale elegante, ma allo stesso tempo moderno e “alla moda”, dall’atmosfera calda e accogliente. Con un’ampia terrazza esterna, vivibile d’inverno e d’estate.

A festeggiare l’inaugurazione sarà presente al gran completo anche lo staff di un altro apprezzato ristorante, la “Brasserie de Naif” di Cerenova (che per questa occasione domani resterà chiuso).

Non il solito ristorante, non la solita pizzeria. Ma una ricerca del gusto che parte da una scelta attenta di ingredienti prodotti di alta qualità, proponendo un menù adatti a tutte le possibilità. “Molendini al Borgo” aprirà tutti i giorni a cena e la Domenica anche a pranzo. Giorno di chiusura il Lunedì.

Il nuovo ristorante aprirà in Via Antonio Ricci 9, nel cuore antico di Cerveteri. Per trovarlo sui social network: su Facebook “Molendini al Borgo”, su Instagram “molendinialborgo”.

Intanto, sulla pagina Facebook del Molendini è apparso questo suggestivo mini-video (clicca per vederlo).

A Cerveteri Molendini al Borgo, coming soon! A Cerveteri é in arrivo una novità 😍Molendini al Borgo.Non il solito ristorante. Non la solita pizzeria.Finalmente modernità e tradizione unite in un nuovo locale, il tutto nella splendida cornice del borgo di Cerveteri. 💯Coming soon – Stay tuned!🔝🔝 Pubblicato da Molendini al Borgo su Domenica 8 dicembre 2019