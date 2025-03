In Multiservizi Caerite una graduatoria per assunzioni nei servizi di manutenzione del verde pubblico

L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Multiservizi Caerite: è possibile presentare domanda fino alle ore 12:00 di lunedì 31 marzo

Un concorso pubblico al fine di realizzare una lista di idoneità per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di personale nell’ambito del contratto di servizio di manutenzione del verde pubblico e dei servizi cimiteriali.

“La Multiservizi Caerite, società di cui il Comune di Cerveteri è socio unico, svolge una serie di servizi importantissimi per la nostra città: su tutti, oltre chiaramente alla gestione delle sei farmacie comunali, quello della cura e della manutenzione del verde e dei servizi cimiteriali – ha dichiarato Alessandro Gazzella, Assessore al Bilancio e al Personale del Comune di Cerveteri con delega ai Rapporti con la Partecipata – con questo avviso pubblico, ci poniamo l’obiettivo di costituire una graduatoria di figure capaci di poter rappresentare in futuro, nell’ottica di voler ampliare l’organico e potenziare ancor di più le attività svolte quotidianamente, un punto di forza e competenza per l’azienda”.

“L’avviso è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito della Multiservizi Caerite – aggiunge Gazzella – il personale, che sin da ora ringrazio per il lavoro che sempre svolge, è comunque a completa disposizione per ogni richiesta di informazione o approfondimento”.

La domanda di ammissione, potrà essere redatta in carta semplice esclusivamente secondo lo schema allegato al bando (All. A), corredata dal Curriculum Vitae e copia non autenticata del documento di identità personale in corso di validità (o del permesso di soggiorno o dell’atto che attesta lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria), debitamente firmata, indirizzata alla Multiservizi Caerite S.p.A. – vicolo M. F. Sollazzi,3 – 00053 – Cerveteri.

Potrà essere presentata presso gli uffici della Multiservizi, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 15:00, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC all’indirizzo [email protected]. Possono partecipare i cittadini che risultino essere non esclusi dal diritto all’elettorato attivo e passivo, con regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego. I candidati inoltre non devono aver riportato condanne penali e non devono risultare interdetti o sottoposti a misure che lo escludano dalla nomina degli impieghi presso una Pubblica Amministrazione.

L’avviso è pubblicato sul sito www.multiservizicaerite.it e la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 31 marzo 2025.