Nessun ferito ma si sono registrati ingenti danni

In fiamme un’azienda agricola nella notte. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Nella notte di ieri, intorno alle ore 22.10, la Sala operativa del Comando di Roma ha inviato due Squadre VVF 21/A e 24/A con due Autobotti di supporto, il Carro Autoprotettori e il Capo Turno Provinciale, per un incendio di un’Azienda Agricola a San Cesareo in Via dei Villini n°12.

L’incendio ha interessato una notevole quantità di cassette di plastica accumulate all’interno, oltre alla copertura dei due capannoni di circa 2000 mq dove la metà è andata completamente distrutta.

Sul tetto inoltre erano alloggiati diversi pannelli solari per l’impianto fotovoltaico, i quali hanno reso l’intervento alquanto difficoltoso.

Non ci sono stati feriti. Sul posto Carabinieri, sanitari del 118 e una squadra dell’Enel.